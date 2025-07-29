В Татарстане задержан наркокурьер с крупной партией запрещенных веществ

Общая масса изъятых веществ составила 1459,1 грамма

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане наркополицейские задержали 41-летнего жителя Казани, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Информация о его деятельности поступила в ходе оперативно-разыскных мероприятий, пишет пресс-служба МВД по республике.

Подозреваемого задержали на 705-м км автодороги М-12 «Восток», когда он управлял автомобилем «Киа Оптима». При досмотре машины сотрудники правоохранительных органов обнаружили наркотики — «клефедрон» и PVP, расфасованные в полимерные пакеты и свертки. Общая масса изъятых веществ составила 1459,1 грамма.

Задержанный, ранее судимый по статье о наркотиках, рассказал, что в декабре 2024 года начал работать «перевозчиком» через мессенджеры. Его задача заключалась в транспортировке наркотиков из Московской области и организации тайниковых закладок на территории Московской и Владимирской областей, а также в Татарстане.

В отношении казанца возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. На время следствия он взят под стражу.

Анастасия Фартыгина