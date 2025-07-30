Казанская компания «Строй-Инжиниринг» реконструирует дорогу Ижевск — Аэропорт за 4,7 млрд рублей

«Строй-Инжиниринг» занимается капремонтом и содержанием автодорог. В 2024 году выручка компании составила 19,5 миллиарда рублей

Фото: Динар Фатыхов

Казанская компания «Строй-Инжиниринг» выиграла конкурс на реконструкцию автодороги от Ижевска до аэропорта. Контракт на сумму 4,7 млрд рублей был заключен с казенным учреждением Удмуртской Республики «Управтодор», сообщает «Интерфакс».

Из двух поданных заявок только одна, от «Строй-Инжиниринг», соответствовала требованиям конкурса. В результате конкурс был признан несостоявшимся и контракт был подписан с единственным участником.

Компания «Строй-Инжиниринг» уже имеет опыт работы в регионе, выполняя реконструкцию других дорог. В рамках нового проекта подрядчику предстоит расширить дорогу до четырех полос, построить развязку с круговым движением, а также путепровод через железнодорожные пути и мост через реку Позимь. Все работы должны быть завершены до 30 ноября 2027 года.

Конкурс был приостановлен после подачи жалоб от АО «Дорожное эксплуатационное предприятие №84» (Пензенская область), но Федеральная антимонопольная служба не удовлетворила эти жалобы и возобновила конкурс.

«Строй-Инжиниринг» занимается капитальным ремонтом и содержанием автодорог. В 2024 году выручка компании составила 19,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 293,2 миллиона рублей. Основные владельцы компании — Лейсан Исламова и Елена Миронова.

Также напомним, что в Татарстане продолжается масштабная программа по ремонту дорожно-уличной сети, в рамках которой уже выполнено 51% запланированных работ. Программа была запущена по инициативе Рустама Минниханова, который выделил около 20 млрд рублей на ее реализацию.



Анастасия Фартыгина