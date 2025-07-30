В Татарстане завершен ремонт 51% дорог по программе модернизации

Программа была запущена по инициативе Рустама Минниханова, который выделил около 20 млрд рублей на ее реализацию

В Татарстане продолжается масштабная программа по ремонту дорожно-уличной сети, в рамках которой уже выполнено 51% запланированных работ. Программа была запущена по инициативе Рустама Минниханова, который выделил около 20 млрд рублей на ее реализацию, сообщили в пресс-службе Минтранса республики.

В этом году в регионе ведется капремонт 43 объектов с асфальтобетонным покрытием, 43 объектов с переходным типом покрытия и 348 объектов в муниципальных образованиях. В общей сложности будет обновлено более 1 329 километров местных дорог, включая более 580 километров в населенных пунктах.

— Модернизация дорожно-транспортной инфраструктуры — неотъемлемый фактор динамичного развития Татарстана, — подчеркнул Рустам Минниханов. Он добавил, что развитие инфраструктуры важно для обеспечения безопасности дорожного движения и пешеходов.

На данный момент работы ведутся во всех муниципальных районах республики, в том числе Агрызском, Алькеевском и Нижнекамском. В крупных городах также наблюдается прогресс: выполнение работ в Казани составляет 64,7%, в Набережных Челнах — 58,4%, а в Нижнекамске — 42,8%.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин подчеркнул важность программы: «Улучшение транспортной доступности и восстановление дорожной инфраструктуры — наша приоритетная задача».

В этом году также запланированы работы по строительству и реконструкции дорог местного значения, а также ремонту подъездов к садовым обществам и фермерским хозяйствам. На программу дорожных работ выделено более 79 млрд рублей.

Напомним, что в Казани ведут работу над проектом дублера Оренбургского тракта. Участок трассы будет платным.



Анастасия Фартыгина