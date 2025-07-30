В России запретили продажу китайских грузовиков из-за опасных дефектов

Причиной запрета стали серьезные проблемы с тормозами и управлением, которые могут угрожать безопасности водителей и пешеходов

В России временно остановили продажу девяти моделей китайских грузовиков марок Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak. По информации Росстандарта, причиной запрета стали серьезные проблемы с тормозами и управлением, которые могут угрожать безопасности водителей и пешеходов, сообщают Аuto.ru.

Запрет касается моделей Dongfeng DFH 4180, Foton BJ4189, FAW CA4250 и CA4180, а также Sitrak ZZHS и шасси Foton M4L. Кроме того, под ограничения попали Dongfeng DFH 5200B, Foton H5 и FAW JH6-B 8X4. Эти модели получили документы соответствия в других странах Евразийского экономического союза, что также стало основанием для запрета.

Росстандарт уточнил, что выявленные нарушения «представляют значительную опасность здоровью и жизни как самих водителей, так и других участников дорожного движения». Проблемы связаны с эффективностью тормозной системы, уровнем шума и идентификацией органов управления.

Запрет на выпуск в обращение этих грузовиков вступил в силу после внеплановых проверок, которые выявили нарушения технических регламентов.

Напомним, что компания Shacman, представляющая китайского производителя тяжелой техники, готовит проект локализации производства в России. Об этом заявило ООО «Шакман Моторс», официальный дистрибьютор бренда в стране.



Анастасия Фартыгина