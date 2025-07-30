В Казани ограничат движение из-за чемпионата по спортивному ориентированию

В Казани с 9 по 12 августа будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах

В Казани с 9 по 12 августа будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах. Это связано с подготовкой и проведением чемпионата России по спортивному ориентированию, сообщили в мэрии города.

9 августа с 7:00 до 12:30 ограничения коснутся следующих участков:

Ивановский спуск (в направлении от площади Первого Мая до улицы Профсоюзной);

улица Профсоюзная (в направлении от улицы Чернышевского до Ивановского спуска).

10 августа с 8:00 до 13:00 ограничения будут действовать на:

улице Зайни Султана (в направлении от улицы Габдуллы Тукая до улицы Каюма Насыри);

улице Фатыха Карима (в направлении от улицы Габдуллы Тукая до улицы Каюма Насыри).

12 августа с 8:00 до 13:00 ограничения затронут:

улицу Малая Красная (в направлении от улицы Адамюка до площади Султан-Галиева);

улицу Пушкина (в направлении от дома №78 по улице Пушкина до площади Султан-Галиева).

Напомним, что в Казани временно изменится работа общественного транспорта из-за ремонта и чемпионата. С 2 по 3 августа 2025 года на улице Тукая будут проводиться ремонтные работы, а 3 августа чемпионат России по лыжероллерам.



Анастасия Фартыгина