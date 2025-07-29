В Казани временно изменится работа общественного транспорта из-за ремонта и чемпионата

С 2 по 3 августа 2025 года на улице Тукая будут проводиться ремонтные работы, а 3 августа чемпионат России по лыжероллерам

Фото: Динар Фатыхов

На этой неделе в Казани ожидаются изменения в работе общественного транспорта, сообщает комитет по транспорту города.

С 2 по 3 августа 2025 года на улице Тукая будут проводиться ремонтные работы АО «Татэнерго». В связи с этим временно закроются трамвайные маршруты №3, 5 и 5а. Вместо этого увеличится количество трамваев на маршруте №7.

Кроме того, изменения затронут автобусные маршруты №5, 23 и 56. Ремонтные работы завершатся 3 августа в 20:00.

Также 3 августа с 6:00 до 15:00 автобусы №22, 28, 28а и 89 будут следовать по временным маршрутам из-за проведения чемпионата России по лыжероллерам.

Анастасия Фартыгина