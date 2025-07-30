Американский форвард Джимми Веси попал в сферу интересов «Ак Барса»
На хоккеиста претендуют еще три клуба КХЛ
Американский нападающий Джимми Веси попал в сферу интересов «Ак Барса». Об этом сообщает издание RG.
На Джимми Веси претендуют четыре клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Главным претендентом на 32-летнего хоккеиста является СКА, также нападающий интересен казанскому «Ак Барсу», минскому «Динамо» и «Куньлуню».
Веси в прошлом сезоне выступал за «Колорадо» и «Нью-Йорк Рейнджерс» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В 43 матчах нападающий забросил пять шайб и отдал три голевые передачи.
В НХЛ Веси также играл за «Баффало», «Нью-Джерси», «Ванкувер» и «Торонто».
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