Бюджет стал главным фактором при выборе места отдыха для россиян

Кроме бюджета, значительными критериями являются климат и природа

Фото: Анна Сейтумерова

Россияне при планировании отпуска в первую очередь обращают внимание на бюджет поездки. 32,68% участников считают стоимость поездки самым важным фактором. Об этом сообщил «RT на русском».

Кроме бюджета, значительными критериями являются климат и природа — их отметили 29,95% респондентов, а уровень сервиса волнует 12,12%. Безопасность оказалась важной для 8,57%, возможности для экскурсий — для 9,02%, а наличие отзывов — всего для 2,05%.

Среди мест отдыха россияне предпочитают российские курорты: 23% хотят провести отпуск на Черноморском побережье, таких как Краснодарский край или Крым, а 13,32% выбирают горные регионы, например Алтай или Байкал. За границей планируют отдыхать 24,19%, выбирая популярные направления — Турцию, Таиланд и ОАЭ. Европа интересует лишь 5,61% опрошенных.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Некоторые респонденты (14,85%) предпочитают проводить отпуск на даче или в деревне, а 13,28% вообще не планируют отдых этим летом. Также встречаются варианты с поездками в Белоруссию или путешествиями по России на автомобиле.

Что касается продолжительности отдыха, большинство респондентов (45,18%) хотят провести от семи до 14 дней в отпуске. Менее недели собираются быть вне дома 5,27%, а 11,86% планируют уехать на две-три недели.

По данным опроса, бюджеты на отпуск варьируются: 16,27% готовы потратить до 20 тыс. рублей на человека, 12,92% — от 20 до 40 тысяч, а 25,38% рассчитывают на сумму до 200 тыс. рублей. Лишь 8,28% респондентов планируют взять с собой более этой суммы.

Напомним, что более половины (55%) организованных иностранных туристов, посетивших Россию этим летом, приехали из Китая.



Анастасия Фартыгина