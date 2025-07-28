АТОР раскрыл, откуда в Россию приезжает большинство туристов

Более половины (55%) приехали из Китая

Фото: Артем Дергунов

Более половины (55%) организованных иностранных туристов, посетивших Россию этим летом, приехали из Китая. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

— Более 55% организованного турпотока этим летом идет из Китая. Количество туристов из этой страны продолжает увеличиваться. Чаще всего китайцы в России предпочитают групповые туры и насыщенную экскурсионную программу в Москве и Санкт-Петербурге, — говорится в сообщении ассоциации.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По данным АТОР, схожие предпочтения наблюдаются у туристов из Индии (около 15%) и Ирана (10—12% организованного въездного турпотока).

— Далее в рейтинге следуют ОАЭ (доля более 80% среди стран Персидского залива), Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, Оман (доля всех стран в общем организованном турпотоке около 10%), — добавили в АТОР.

Ранее ассоциация сообщала, что в 2024 году иностранные туристы совершили 1,6 млн визитов в Россию, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Рост въездного туризма в первую очередь обеспечивается увеличением потока туристов из стран Азии и Ближнего Востока.

Казань стала второй в рейтинге городов России с самым ярким архитектурным кодом.

Рената Валеева