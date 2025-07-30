Казань вошла в топ-5 городов России по средней площади квартир в новостройках

В целом по России средняя площадь квартир в новостройках снизилась на 2% и составила 50,4 квадратного метра

Фото: Динар Фатыхов

Казань вошла в топ-5 российских городов по средней площади квартир на первичном рынке в первой половине 2025 года. Средняя площадь жилья в столице Татарстана составила 52 квадратных метра, что на 1,1 кв. м меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили в «Коммерсанте».

На первых местах по этому показателю оказались Омск, Волгоград, Пермь и Нижний Новгород. В целом по России средняя площадь квартир в новостройках снизилась на 2% и составила 50,4 квадратного метра.

Снижение средней площади жилья связано с изменением потребительских предпочтений. В условиях недоступности льготной ипотеки многие покупатели стали выбирать малогабаритные квартиры. Например, в Чебоксарах средняя площадь сделок сократилась на 10%, в Кирове — на 9%, а в Ярославле и Липецке — на 7%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Несмотря на запрет на строительство малоформатного жилья в некоторых регионах, застройщики продолжают предлагать небольшие квартиры, которые находятся на границе норматива. Это также способствует снижению средней площади проданных квартир.

По словам основателя компании SIS Development Ярослава Гутнова, из-за смягчения денежно-кредитной политики средняя площадь квартир в массовом сегменте может увеличиться в ближайшем будущем.

Напомним, что москвичи, нижегородцы и башкортостанцы стали чаще интересоваться недвижимостью в Татарстане. При этом жители Татарстана также рассматривают жилье в соседних регионах.

Анастасия Фартыгина