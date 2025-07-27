Москвичи, нижегородцы и башкортостанцы стали чаще интересоваться недвижимостью в Татарстане

При этом жители Татарстана также рассматривают жилье в соседних регионах

Фото: Максим Платонов

Жители Москвы, Нижнего Новгорода и Башкортостана активно интересуются жильем в Татарстане. Об этом сообщает сервис «Яндекс Недвижимость».

По данным платформы, в 2025 году людей все чаще интересует покупка недвижимости в своем регионе. Однако если говорить о планах, то число россиян, ищущих жилье в соседних субъектах, активно растет.

Так, квартирами в Татарстане интересуются в основном местные жители — 68,2%. На втором месте — жители столицы (5,9%). Помимо этого, жильем в республике интересуются нижегородцы (4,4%), башкортостанцы (4,2%) и самарцы (2,8%). В первом полугодии 2025 года квартиры за пределами своего региона жители Татарстана чаще всего рассматривали в Удмуртской Республике (3,8%), Кировской области (1,5%) и Чувашской Республике (1,3%).

Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров заявил, что развитие инфраструктуры и строительство в крупных городах давно помогают росту внутренней мобильности. Многие люди рассматривают переезд из-за того, что крупные работодатели стали чаще предлагать удаленный или гибридный формат занятости. Регионы со столицами-миллионниками притягивают все больше людей, чему способствует не только качественная городская среда и культурная жизнь, но и возможности для инвестиций в жилье.

Согласно исследованию, прослеживается несколько тенденций. Пользователи из столичного региона попадают в топ-3 по интересу к недвижимости в остальных крупных российских регионах. Интерес жителей регионов со столицами-миллионниками к покупке жилья за пределами своих регионов, напротив, не направлен на поиск объектов в столице. Чаще всего спрос из крупнейших городов приходится на соседние регионы.

Напомним, что Татарстан занял пятое место в России по выдаче ипотек в июне 2025 года



Маргарита Бондаренко