«Аэрофлот» выполнил большую часть запланированных на 29 июля рейсов из Москвы
Официальный сайт авиакомпании и система бронирования работают корректно, заверили в компании
По состоянию на 18:00 мск 29 июля «Аэрофлот» выполнил 172 рейса из запланированных на сегодня 216 с вылетом из Москвы. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале авиакомпании.
В сообщении подчеркивается, что контакт-центр «Аэрофлота» работает в штатном режиме, и время ожидания на линии составляет менее одной минуты. Операторы оказывают помощь клиентам по вопросам переоформления авиабилетов и возврата денежных средств.
— Официальный сайт авиакомпании и система бронирования работают корректно, — говорится в сообщении.
Онлайн-регистрация на рейсы доступна за 24 часа до вылета, а регистрация в аэропортах маршрутной сети работает в обычном режиме.
Данное сообщение призвано проинформировать пассажиров о текущей ситуации с выполнением рейсов и стабильной работе клиентских сервисов «Аэрофлота».
Ранее Минтранс заявил, что оперативный переход на российские информационные системы позволил «Аэрофлоту» быстро наладить работу всех подразделений после хакерской атаки.
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