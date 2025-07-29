Минтранс: переход на российские системы помог «Аэрофлоту» оперативно восстановиться после хакерской атаки
Накануне «Аэрофлот» отменил более 50 парных рейсов из-за хакерской атаки на его информационные системы
Министерство транспорта заявило, что оперативный переход на российские информационные системы позволил «Аэрофлоту» быстро наладить работу всех подразделений после недавней хакерской атаки.
— Переход на отечественные системы позволил оперативно наладить работу всех подразделений, — отметили в ведомстве.
В Минтрансе подчеркнули, что оперативная мобилизация сотрудников и круглосуточная работа контакт-центра, комнаты матери и ребенка, а также штата авиакомпании и аэропорта, позволили минимизировать неудобства для пассажиров.
Напомним, что накануне «Аэрофлот» отменил более 50 парных рейсов из-за хакерской атаки на его информационные системы. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Роскомнадзор заверил, что утечки личных данных пассажиров не произошло.
В настоящее время «Аэрофлот» выполняет полеты в рамках расписания. Министерство также отметило, что во время сбоев в работе компании обстановка в «Шереметьево» оставалась спокойной и скопления пассажиров не наблюдалось.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».