Роспотребнадзор предложил помощь Конго в борьбе с эпидемией холеры

Там готовы предоставить российские тесты и реагенты для диагностики инфекций

Фото: Татьяна Демина

Роспотребнадзор выразил готовность оказать помощь Республике Конго в связи с объявлением эпидемии холеры на острове Мбаму (департамент Браззавиль). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

— В связи с объявлением Министерством здравоохранения и народонаселения Республики Конго эпидемии холеры в санитарном округе острова Мбаму, департамент Браззавиль, Роспотребнадзор выражает готовность оказать поддержку конголезской стороне, — говорится в сообщении.

В рамках программы содействия странам Африки российская сторона предлагает помощь в проведении противоэпидемических мероприятий. Роспотребнадзор готов предоставить российские тесты и реагенты для диагностики инфекций, а также направить группу специалистов ведомства для оказания практической помощи на месте.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— В частности, Роспотребнадзор готов предоставить российские тесты и реагенты для диагностики инфекций, а также направить группу специалистов ведомства для оказания практической помощи на месте, — подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе также напомнили об успешном опыте сотрудничества между специалистами Роспотребнадзора и Минздрава Конго в 2023 году, когда совместными усилиями удалось в кратчайшие сроки остановить вспышку острых кишечных инфекций, снизив заболеваемость в 16 раз.

Рената Валеева