«Тайна за семью печатями»: депутат предложил провести проверку компаний ЖКХ

Он подчеркнул, что прибыль управляющих компаний в жилищно-коммунальной сфере остается непрозрачной

Фото: Максим Платонов

Депутат Госдумы от фракции СРЗП, руководитель федеральной сети партийных Центров защиты прав граждан Андрей Кузнецов выступил с инициативой провести всероссийскую проверку деятельности компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства с целью выявления неиспользуемых финансовых средств.

— Давайте год выделим на то, чтобы по всей стране проверить [компании в сфере ЖКХ]. Мы ужаснемся, сколько денег мы найдем лишних, которые в народном хозяйстве сейчас не участвуют, — заявил Кузнецов, пишет ТАСС.

Депутат подчеркнул, что прибыль управляющих компаний в жилищно-коммунальной сфере остается непрозрачной и не подлежит анализу.

— Это всегда тайна за семью печатями, — отметил он.

Кузнецов также выразил обеспокоенность возможными схемами вывода средств из отрасли: «Если начинается какое-то расследование, это вывод денег в лучшем случае в какие-то частные компании, в худшем — вообще за границу. И вот это системная проблема».

Управляющие компании предложили Госдуме разрешить продажу долгов граждан за ЖКУ коллекторам — якобы это поможет закрыть кассовые дыры. Подробнее — в материале.



Рената Валеева