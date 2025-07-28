Коллекторы не готовы: в Казани раскритиковали инициативу о продаже долгов за коммуналку

Искандер Гиниятуллин: прежде чем рассматривать возможность передачи долгов коллекторам, необходимо урегулировать систему коллекторского взыскания

Фото: Роман Хасаев

Управляющие компании предложили Госдуме разрешить продажу долгов граждан за ЖКУ коллекторам — якобы это поможет закрыть кассовые дыры. Инициатива может обернуться волной агрессивных взысканий и новыми проблемами для жильцов, пока общий долг россиян за коммуналку перевалил за 1,5 трлн рублей. В Татарстане инициативу встретили скептически. Замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин заявил, что не доверяет коллекторам: «Очень много было противозаконных действий». Подробнее — в материале «Реального времени».

Долги населения перейдут сразу коллекторам

Управляющие компании обратились в Госдуму и Минстрой с просьбой разрешить продажу долгов граждан за ЖКУ третьим лицам, в том числе коллекторским агентствам. Письма с этой инициативой были направлены спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину и в министерство председателем совета Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), Линой Ткаченко, сообщает «Коммерсантъ».

В своих обращениях она предлагает внести изменения в пункт 18 статьи 155 Жилищного кодекса России, который в настоящее время запрещает управляющим компаниям передавать право требования долгов за ЖКУ сторонним организациям. Управляющие компании считают, что возможность передачи долгов поможет сократить кассовые разрывы и улучшить качество обслуживания жилых домов, особенно на фоне роста задолженности в отрасли.

Согласно данным правительственной стратегии развития ЖКХ, по итогам 2021 года общая задолженность населения и организаций перед коммунальными предприятиями превысила 1,5 трлн рублей. В первом квартале 2023 года долг достиг почти 900 млрд рублей, а в 2024 году задолженность россиян за электроэнергию превысила 340 млрд рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Из-за нехватки средств управляющие компании не могут предложить собственникам проведение текущего ремонта в необходимых объемах, заявила замгендиректора УК «Аструм-Москва» (ГК «Гранель») Валентина Тугушева.

В то же время в июне члены Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ внесли на рассмотрение законопроект, который предлагает разрешить управляющим компаниям передавать долги ресурсоснабжающим организациям (РСО). Еще один законопроект, который Госдума приняла в первом чтении в декабре, предлагает разрешить взыскивать долги без суда — по исполнительной надписи нотариуса.

Однако руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической компании «Яковлев и партнеры» Сергей Сергеев предупреждает, что снятие запрета может привести к передаче долгов недобросовестным коллекторам и создать риски для собственников жилья. Он заявил, что именно по этой причине несколько лет назад был введен запрет на переуступку права требования о взыскании долгов за ЖКУ третьим лицам.

Долговая яма в 9 миллиардов

В прошлом году просроченная задолженность за ЖКУ в Татарстане достигла внушительной отметки в 9,971 млрд рублей, о чем стало известно в ходе заседания Кабмина, посвященного итогам отопительного сезона.

Первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Алексей Фролов заявил, что среди должников немало состоятельных граждан, имеющих несколько квартир, сдаваемых в аренду, и относящихся к категории крупных должников (от 300 тыс. рублей).

В связи с этим Фролов считает целесообразным продажу долгового портфеля коллекторским компаниям, которые, по его мнению, «могут цивилизованно работать с долгами».

взято с сайта tatarstan.ru

Несмотря на общую долговую нагрузку, республика демонстрирует высокую платежную дисциплину. Татарстан входит в число лучших по этому показателю наравне с Алтаем, Оренбургской, Тюменской, Липецкой и Вологодской областями. Более того, на протяжении длительного времени среднегодовой показатель собираемости платежей населения в республике не опускается ниже 98%. На 1 мая текущего года уровень среднегодовой собираемости платежей с населения составил 99,5%, подчеркивал Марат Айзатуллин.

Впрочем, с 1 июля 2025 года в Татарстане прошла плановая индексация тарифов на ЖКУ на 17,5%. На фоне повышения глава ЦБ Эльвира Набиуллина уточнила, что «попытки обойти эту закономерность дорого обходятся», намекая на необходимость следования экономическим законам для поддержания стабильности.

«Общество не требует от своих соседей погасить долги, и это не работает как социум»

Замруководителя исполкома Казани по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Искандер Гиниятуллин заявил «Реальному времени», что сегодня проблема с неплатежами существует.

— И хотя мы фиксируем собираемость платежей на уровне 98% каждый год, эти два процента недосбора формируют достаточно серьезную задолженность, — заявил Гиниятуллин.

Он подчеркнул, что задолженность потребителей перед управляющими организациями достигла значительных размеров, в то время как у управляющих организаций нет реальных рычагов воздействия на жителей.

— Коллективный разум здесь не срабатывает. Общество не требует от своих соседей погасить долги, и это не работает как социум, — добавил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отвечая на вопрос о целесообразности передачи долгов коллекторам, Гиниятуллин сказал, что само слово «коллектор» сегодня ассоциируется с негативом.

— Очень много было примеров противозаконных или неправильных действий со стороны коллекторов, к сожалению, — подчеркнул он.

По его мнению, прежде чем рассматривать возможность передачи долгов коллекторам, необходимо урегулировать систему коллекторского взыскания.

— Надо сначала наладить их работу, чтобы они были подотчетные и подконтрольные, а также нормально отрегулированы, — сказал заместитель руководителя исполкома.

Гиниятуллин выразил опасения по поводу возможных нарушений в случае передачи долгов коллекторам: «Поле для деятельности у них будет широкое, и, соответственно, возможные нарушения тоже могут оказаться обширными».

В связи с этим он заявил, что не является сторонником данной инициативы до тех пор, пока не будут приняты меры по улучшению работы коллекторов и обеспечению их подотчетности.