МВФ ухудшил прогноз роста экономики России на 2025 год, но улучшил на 2026-й

МВФ ожидает роста ВВП России в 2025 году на уровне 0,9%, что на 0,6 процентного пункта ниже, чем в апрельском прогнозе

Фото: Евгения Осипова

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел свои прогнозы относительно роста российской экономики в ближайшие годы, следует из опубликованного во вторник обновленного доклада «Перспективы развития мировой экономики».

Согласно новым данным, МВФ ожидает роста ВВП России в 2025 году на уровне 0,9%, что на 0,6 процентного пункта ниже, чем в апрельском прогнозе. В то же время прогноз на 2026 год был повышен на 0,1 процентного пункта, до 1%.

Таким образом, МВФ прогнозирует более скромные темпы роста российской экономики в среднесрочной перспективе, чем ожидалось ранее.

Стоит отметить, что прогнозы МВФ отличаются от ожиданий российских властей. Министерство экономического развития России прогнозирует рост ВВП в 2025 году на 2,5%, а в 2026-м — на 2,4%. Банк России ожидает в текущем году рост в диапазоне 1—2%, а в 2026 году — 1,5—2,5%.

Напомним, что по итогам июльского заседания совет директоров Банка России ожидаемо снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Регулятор указывает, что экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.



Рената Валеева