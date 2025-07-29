Норвежскому поверенному вручили ноту из-за ограничений российских рыболовных судов

Российская сторона расценивает данные меры как грубое нарушение двусторонних договоренностей в сфере рыболовства

Фото: Динар Фатыхов

Временный поверенный в делах Норвегии в России был вызван в МИД России, где ему была вручена нота протеста в связи с введенными норвежской стороной ограничениями в отношении рыболовных судов российских компаний «Норебо» и «Мурман сифуд». Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

— 29 июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Норвегии в России Йохансен, которому была вручена нота протеста в связи с введенными в июле норвежской стороной неправомерными ограничительными мерами в отношении рыболовных судов российских компаний «Норебо» и «Мурман сифуд», — говорится в сообщении МИД РФ.

Российская сторона расценивает данные меры как грубое нарушение двусторонних договоренностей в сфере рыболовства, подрывающее многолетнюю эффективную систему управления и регулирования промыслом совместных запасов рыбы в Баренцевом и Норвежском морях.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

— Безответственные действия Осло не только чреваты обрушением всего комплекса двусторонних отношений в сфере рыболовства и негативными последствиями для их участников, но и ставят под угрозу дальнейшую рациональную эксплуатацию морских биологических ресурсов в Северной Атлантике, — заявили в МИД РФ.

Российская сторона подчеркнула необходимость добросовестного выполнения Норвегией своих обязательств перед РФ в рамках соглашения по рыболовству 1976 года и потребовала отказа от шагов, ограничивающих правомерную деятельность российских рыболовных судов в исключительной экономической зоне Норвегии.

В случае неготовности Осло вернуться к выполнению предписанных соглашением 1976 года условий российской стороной будут приняты необходимые меры по защите интересов отечественного рыболовства, заключили в министерстве.

Рената Валеева