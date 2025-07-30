Сегодня в Татарстане ожидается до +29 градусов
Будет переменная облачность, преимущественно без осадков
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер северный, северо-восточный 6—11 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с. Утром температура составит порядка +17 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +24 до +29 градусов. В Казани температура составит от +27 до +29 градусов.
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