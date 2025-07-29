США и Великобритания провели тайные «выборы» президента Украины в Альпах

В СВР утверждают, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак, «расчищая политическую поляну» для Залужного, «подставил» Зеленского

Фото: Динар Фатыхов

Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что представители США и Великобритании организовали тайную встречу на одном из альпийских курортов, где провели «выборы» президента Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро СВР, пишет ТАСС.

Согласно сообщению СВР, «достигнутое в Альпах соглашение проливает свет на подоплеку недавней скандальной попытки «президента» ограничить полномочия местных антикоррупционных структур».

В СВР утверждают, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак, «расчищая политическую поляну» для [Валерия] Залужного, «подставил» [Владимира] Зеленского — убедил его, что такой шаг не испортит отношения Киева с западными партнерами, а на самом деле создал для Запада повод начать кампанию по отстранению «просроченного» от власти как «покусившегося на демократию».

СВР РФ, ссылаясь на состоявшуюся встречу и ее итоги, обратилась к гражданам Украины:

— Итак, на альпийском курорте прошли выборы нового президента вашей страны. Разве таким вы представляли триумф украинской «демократии, незалежности и самостийности», о котором вы так долго мечтали?

В марте спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что руководство Украины согласилось провести президентские выборы.



Рената Валеева