Спецпосланник США: Украина согласилась на проведение президентских выборов

Фото: Максим Платонов

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что руководство Украины согласилось провести президентские выборы. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону он подтвердил, что выборы состоятся, несмотря на российские утверждения о легитимности украинского руководства. Об этом сообщили в ТАСС.

Уиткофф также уточнил, что президент Украины Владимир Зеленский и его помощник Андрей Ермак признали, что Украина не станет членом НАТО. Он добавил, что детали этого соглашения еще предстоит обсудить.

Кроме того, Уиткофф сообщил, что соглашение о прекращении боевых действий в Черном море может быть достигнуто в течение следующей недели.

— Украина обстреливает российские корабли, Россия обстреливает украинские корабли. Это важно, и мы находимся на пути к реализации, — подчеркнул он.

Анастасия Фартыгина