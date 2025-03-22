Спецпосланник США: Украина согласилась на проведение президентских выборов
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что руководство Украины согласилось провести президентские выборы. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону он подтвердил, что выборы состоятся, несмотря на российские утверждения о легитимности украинского руководства. Об этом сообщили в ТАСС.
Уиткофф также уточнил, что президент Украины Владимир Зеленский и его помощник Андрей Ермак признали, что Украина не станет членом НАТО. Он добавил, что детали этого соглашения еще предстоит обсудить.
Кроме того, Уиткофф сообщил, что соглашение о прекращении боевых действий в Черном море может быть достигнуто в течение следующей недели.
— Украина обстреливает российские корабли, Россия обстреливает украинские корабли. Это важно, и мы находимся на пути к реализации, — подчеркнул он.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.