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Оперная певица Мария Максакова-Игенбергс* объявлена в международный розыск

14:59, 29.07.2025

Ее обвиняют в призывах к деятельности против России и в уклонении от исполнения обязанностей, связанных с ее статусом иноагента

Оперная певица Мария Максакова-Игенбергс* объявлена в международный розыск
Фото: Взято с Википедии

Мария Максакова-Игенбергс*, оперная певица и признанная иноагентом в России, теперь находится в международном уголовном розыске, пишет РИА «Новости».

Ее обвиняют в призывах к деятельности против России и в уклонении от исполнения обязанностей, связанных с ее статусом иноагента.

  • Информация об этом была озвучена в суде, где указали, что «обвиняемая объявлена в международный уголовный розыск».

Напомним, что в Крыму предложили запретить использование произведений иноагентов. Запрет может касаться использования произведений на телевидении, радио, в интернете, а также на театральных и концертных площадках.

Анастасия Фартыгина
Справка

* признана в России иностранным агентом.

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