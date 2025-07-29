Оперная певица Мария Максакова-Игенбергс* объявлена в международный розыск
Ее обвиняют в призывах к деятельности против России и в уклонении от исполнения обязанностей, связанных с ее статусом иноагента
Мария Максакова-Игенбергс*, оперная певица и признанная иноагентом в России, теперь находится в международном уголовном розыске, пишет РИА «Новости».
Ее обвиняют в призывах к деятельности против России и в уклонении от исполнения обязанностей, связанных с ее статусом иноагента.
- Информация об этом была озвучена в суде, где указали, что «обвиняемая объявлена в международный уголовный розыск».
Напомним, что в Крыму предложили запретить использование произведений иноагентов. Запрет может касаться использования произведений на телевидении, радио, в интернете, а также на театральных и концертных площадках.
Справка
* признана в России иностранным агентом.
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