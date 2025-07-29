В Крыму предложили запретить использование произведений иноагентов

Запрет может касаться использования произведений на телевидении, радио, в интернете, а также на театральных и концертных площадках

Фото: Реальное время

Власти Крыма предложили запретить публичное использование произведений иноагентов и граждан недружественных стран. Об этом сообщил глава парламента республики Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

Парламент разрабатывает обращение в Госдуму, которое планируется завершить к сентябрю, когда пройдет конференция Южно-Российской парламентской ассоциации. Константинов уточнил, что в условиях информационной войны некоторые деятели культуры используют свое творчество для распространения антироссийской повестки и подрывают традиционные ценности.

Запрет может касаться использования произведений на телевидении, радио, в интернете, а также на театральных и концертных площадках.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что российское законодательство об иностранных агентах является самым либеральным по сравнению с законами США и Израиля. Он подчеркнул важность осознания гражданами необходимости поддерживать свою страну и избегать финансовой зависимости от других государств.

Напомним, что Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который значительно ужесточает уголовную ответственность за нарушение законодательства об иностранных агентах.

Согласно новым поправкам, привлечение к ответственности станет возможным уже после первого выявленного нарушения, а не после двух, как это предусматривается действующим законодательством.

Анастасия Фартыгина