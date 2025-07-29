В России с 2026 года АЗС обяжут установить зарядные станции для электромобилей

Новые требования касаются установки зарядных станций постоянного тока с мощностью не менее 44 кВт

Фото: Максим Платонов

С 1 марта 2026 года автозаправочные станции, расположенные вдоль автомобильных дорог, обязаны будут обеспечить возможность зарядки электромобилей. Новые требования касаются установки зарядных станций постоянного тока с мощностью не менее 44 кВт. Это решение было закреплено в новом постановлении правительства.

Ранее, с 2020 года, действовал перечень минимально необходимых услуг на объектах дорожного сервиса, но в нем не было указано, какие требования должны предъявляться к зарядным устройствам для электромобилей. Теперь этот пробел будет устранен.

Эти меры являются частью федерального проекта «Производство инновационного транспорта», который входит в новый национальный проект «Промышленное обеспечение транспортной мобильности».

Напомним, что правительство России под руководством Михаила Мишустина приняло постановление, отдающее приоритет экологичному транспорту при государственных и муниципальных закупках.



Анастасия Фартыгина