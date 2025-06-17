Правительство пересадит чиновников на электромобили и машины на газе

Фото: Максим Платонов

Правительство России под руководством Михаила Мишустина приняло постановление, отдающее приоритет экологичному транспорту при государственных и муниципальных закупках. Документ, опубликованный на сайте правительства, обязывает в первую очередь приобретать автомобили, работающие на электроэнергии и природном газе.

Закупка автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) теперь разрешена лишь в исключительных случаях, требующих строгого обоснования невозможности использования электрокаров или машин на газомоторном топливе. В качестве таких исключений пресс-служба правительства приводит, например, отсутствие необходимой инфраструктуры — газовых заправок или зарядных станций для электромобилей в районе предполагаемой эксплуатации.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Это решение существенно изменит картину на рынке госзакупок автомобилей. В частности, возможность приобретения автомобилей АвтоВАЗа, за исключением модификаций с газобаллонным оборудованием (ГБО), значительно сократится. Приоритет будет отдаваться отечественным производителям экологичного транспорта, таким как Evolute, «Москвич» (в частности, модель «Москвич 3е») и будущий производитель электромобилей «Атом».

В Кабмине подчеркнули, что выбор в качестве приоритета экологичного транспорта призван улучшить экологическую ситуацию в стране и стимулировать развитие отечественного автопрома, специализирующегося на выпуске электромобилей и автомобилей на газомоторном топливе. Постановление распространяется как на легковые автомобили, так и на транспорт большей вместимости.

Предсерийный прототип отечественного электромобиля «Атом» успешно прошел серию тест-драйвов на специализированной трассе в Центре технических видов спорта.

Рената Валеева