Red Wings с 6 августа запускает прямые рейсы из Казани в Геленджик

Длительность полета составит около трех с половиной часов, а время в Геленджике совпадает с московским

Фото: Максим Платонов

Авиакомпания Red Wings с 6 августа открывает прямые рейсы из аэропорта «Казань» в Геленджик, сообщили в пресс-службе компании.

Рейсы будут выполняться каждую среду. Вылет из Казани запланирован на 09:25, с прибытием в Геленджик в 13:10. Обратный рейс будет отправляться из Геленджика в 14:10 и приземляться в Казани в 17:35.

Длительность полета составит около трех с половиной часов, а время в Геленджике совпадает с московским.

Перелеты будут осуществляться на современных российских самолетах Sukhoi Superjet 100.

Напомним, что Россия и Мадагаскар рассматривают возможность запуска прямого авиасообщения.



Анастасия Фартыгина