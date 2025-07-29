Red Wings с 6 августа запускает прямые рейсы из Казани в Геленджик
Длительность полета составит около трех с половиной часов, а время в Геленджике совпадает с московским
Авиакомпания Red Wings с 6 августа открывает прямые рейсы из аэропорта «Казань» в Геленджик, сообщили в пресс-службе компании.
Рейсы будут выполняться каждую среду. Вылет из Казани запланирован на 09:25, с прибытием в Геленджик в 13:10. Обратный рейс будет отправляться из Геленджика в 14:10 и приземляться в Казани в 17:35.
Длительность полета составит около трех с половиной часов, а время в Геленджике совпадает с московским.
Перелеты будут осуществляться на современных российских самолетах Sukhoi Superjet 100.
Напомним, что Россия и Мадагаскар рассматривают возможность запуска прямого авиасообщения.
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