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Россия и Мадагаскар рассматривают возможность запуска прямого авиасообщения

10:58, 29.07.2025

В Минтрансе России уточнили, что между странами уже создана необходимая правовая база для организации воздушного сообщения

Россия и Мадагаскар рассматривают возможность запуска прямого авиасообщения
Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Россия и Мадагаскар планируют оценить возможность запуска прямых авиарейсов. Об этом стало известно после встречи министра транспорта России Андрея Никитина с министром транспорта Мадагаскара Валери Рамундзавелу.

В Минтрансе России уточнили, что между странами уже создана необходимая правовая база для организации воздушного сообщения.

— Выразили готовность оценить возможность запуска прямого авиасообщения при наличии устойчивого пассажиропотока для обеспечения рентабельности таких рейсов, — говорится в сообщении министерства.

Накануне из Москвы в Пхеньян прибыл первый прямой авиарейс.

Анастасия Фартыгина

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