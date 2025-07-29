Россия и Мадагаскар рассматривают возможность запуска прямого авиасообщения
В Минтрансе России уточнили, что между странами уже создана необходимая правовая база для организации воздушного сообщения
Россия и Мадагаскар планируют оценить возможность запуска прямых авиарейсов. Об этом стало известно после встречи министра транспорта России Андрея Никитина с министром транспорта Мадагаскара Валери Рамундзавелу.
В Минтрансе России уточнили, что между странами уже создана необходимая правовая база для организации воздушного сообщения.
— Выразили готовность оценить возможность запуска прямого авиасообщения при наличии устойчивого пассажиропотока для обеспечения рентабельности таких рейсов, — говорится в сообщении министерства.
Накануне из Москвы в Пхеньян прибыл первый прямой авиарейс.
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