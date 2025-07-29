Потребительский спрос в Приволжье замедлился из-за высоких кредитных ставок

Снижение наблюдается на рынке непродовольственных товаров, таких как строительные материалы, мебель, одежда и обувь

Фото: Татьяна Демина

Потребительский спрос в Приволжье продолжает снижаться, что связано с высокими ключевыми ставками в экономике. В докладе Банка России уточняется, что в мае и июне 2025 года рост спроса замедлился по сравнению с началом года.

Снижение наблюдается на рынке непродовольственных товаров, таких как строительные материалы, мебель, одежда и обувь. Продажи новых автомобилей также остаются низкими. Автодилеры в Кировской, Саратовской и Ульяновской областях, а также в республиках Марий Эл, Удмуртия и Чувашия сообщают о негативном влиянии высоких ставок по кредитам и депозитам.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Высокая ключевая ставка Банка России способствует охлаждению потребительского спроса, что, в свою очередь, помогает снижать инфляцию. Люди предпочитают откладывать несрочные покупки и размещать деньги на вкладах.

В мае 2025 года объем выдачи розничных кредитов в Волго-Вятском макрорегионе сократился на 37% по сравнению с маем 2024 года. В июне эта тенденция продолжилась, и спрос на кредиты оставался низким.

Тем не менее в сфере общественного питания наблюдается рост спроса, особенно в Нижегородской, Кировской и Ульяновской областях, а также в республиках Марий Эл, Татарстан и Удмуртия. Это связано с увеличением туристического потока, который в июне оказался выше прошлогоднего уровня в большинстве регионов.

Напомним, что Банк России снизил ключевую ставку до 18% годовых. Регулятор снизил ее сразу на два процентных пункта.



Анастасия Фартыгина