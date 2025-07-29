Минмол рассказал, как себя чувствует и чем занимается молодежь Татарстана

Молодежи в республике почти четверть от всего населения, они получают высшее, работают и являются патриотами

Фото: Динар Фатыхов

По данным Министерства по делам молодежи Татарстана, в регионе проживает более миллиона молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет четверть всего населения республики.

На 1 января 2024 года проживали около 1,019 млн человек в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Ожидается, что к 2030 году численность молодежи в Татарстане в возрасте от 14 до 25 лет увеличится примерно до 570 тыс. человек, а численность молодежи в возрасте от 26 до 35 лет снизится примерно на 115 тыс. человек. Тем самым, с одной стороны, увеличится нагрузка на образовательные организации, а с другой — снизится численность работоспособной категории молодежи и, следовательно, кадровый потенциал, — отмечается в документе.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Трудоустройство остается одним из приоритетных направлений: 34% молодых людей заняты в экономике региона. Однако, по данным Федеральной службы государственной статистики, число экономически активной молодежи за 2021—2024 годы сократилось с 37,5 процента в 2021 году до 34 процентов в 2024 году. При этом 72% обратившихся в службы занятости успешно находят работу. Вместе с тем в текущем году финансовую поддержку получили 545 молодых предпринимателей.

Миграционный прирост молодежи в 2024 году составил свыше 4,0 тыс. человек (наибольший миграционный прирост был зафиксирован в 2021 году — 5,7 тыс. человек), — уточняют авторы документа.

Ценностные ориентиры современной молодежи характеризуются высоким уровнем патриотизма (81%) и семейных ценностей (57%).

Ранее «Реальное время» рассказывало, что Москва приехала переманивать специалистов из Татарстана.

Дмитрий Зайцев