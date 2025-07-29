Наводнения в Пекине унесли жизни 30 человек, эвакуированы более 80 тысяч

За последние несколько дней в Пекине выпало около 166 мм осадков

Фото: Динар Фатыхов

В результате сильных ливней и последующих наводнений в Пекине погибли 30 человек, а более 80 тыс. жителей были эвакуированы. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Большинство жертв — 28 человек — проживали в районе Миюнь на севере столицы. Ливни нанесли значительный ущерб: повреждены автомагистрали и линии электропередачи.

За последние несколько дней в Пекине выпало около 166 мм осадков, а в некоторых районах этот показатель достиг 544 мм. В ответ на ситуацию председатель КНР Си Цзиньпин призвал власти приложить максимальные усилия для предотвращения дальнейших человеческих жертв.

Напомним, что сильнейший ливень также накрыл столицу Татарстана в среду, 23 июля. В социальных сетях появились кадры, на которых видно, как автомобили буквально плывут по улицам города.



Анастасия Фартыгина