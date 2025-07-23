Поваленные деревья, вода в автобусах и несколько ушедших на дно машин: как Казань пережила ливень
Собрали видео казанцев из соцсетей и официальные заявления ответственных лиц
В среду, 23 июля, столицу Татарстана накрыл сильнейший ливень. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как автомобили буквально плывут по дорогам города.
На кадрах другого видео заметно, что вода попала в салон автобуса, из-за чего пассажирам пришлось выбираться как придется.
Если говорить об общественном транспорте, из-за проливного дождя в городе частично ограничили движение трамваев маршрутов №5, 5а, 7 и троллейбусов №3 и 5. По данным МУП «Метроэлектротранс», под мостом вблизи Речного порта трамвай шел только до остановки «Улица Татарстан», а между остановками «Тектоник» и «Губкина» в Советском районе Казани движение вынужденно приостановлено.
В Зеленодольском районе, на парковке распределительного центра Wildberries, три иномарки буквально ушли под воду. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава муниципалитета Михаил Афанасьев. Вместе с тем в районе Раифского монастыря ветер повалил четыре дерева.
Стоит отметить, что МЧС России опубликовало предупреждение только в 15.21.
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