Поваленные деревья, вода в автобусах и несколько ушедших на дно машин: как Казань пережила ливень

Собрали видео казанцев из соцсетей и официальные заявления ответственных лиц

Фото: Дарья Пинегина

В среду, 23 июля, столицу Татарстана накрыл сильнейший ливень. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как автомобили буквально плывут по дорогам города.

На кадрах другого видео заметно, что вода попала в салон автобуса, из-за чего пассажирам пришлось выбираться как придется.

Если говорить об общественном транспорте, из-за проливного дождя в городе частично ограничили движение трамваев маршрутов №5, 5а, 7 и троллейбусов №3 и 5. По данным МУП «Метроэлектротранс», под мостом вблизи Речного порта трамвай шел только до остановки «Улица Татарстан», а между остановками «Тектоник» и «Губкина» в Советском районе Казани движение вынужденно приостановлено.

В Зеленодольском районе, на парковке распределительного центра Wildberries, три иномарки буквально ушли под воду. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава муниципалитета Михаил Афанасьев. Вместе с тем в районе Раифского монастыря ветер повалил четыре дерева.

Стоит отметить, что МЧС России опубликовало предупреждение только в 15.21.

скриншот приложения МЧС

Дмитрий Зайцев