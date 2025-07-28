Банк России зафиксировал резкое падение ставок по вкладам в крупнейших банках

Снижение ставок наблюдается по всем срокам размещения средств

Фото: Роман Хасаев

Во второй декаде июля средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках России резко снизилась — сразу на 0,69 процентного пункта, до 17,22% годовых. Это минимальный уровень с сентября 2024 года, сообщает Банк России.

Снижение ставок наблюдается по всем срокам размещения средств. Наибольшее падение зафиксировано по депозитам на срок от шести месяцев до года — их доходность сократилась почти на 0,7 процентного пункта. Доходность краткосрочных вкладов (до трех месяцев) упала на 0,61 п. п., а по долгосрочным (свыше года) — на 0,39 п. п.

По данным Банка России, средние максимальные ставки по срокам во второй декаде июля составили:

до 3 месяцев — 16,61% годовых,

3—6 месяцев — 16,94%,

6 месяцев — 1 год — 16,25%,

свыше 1 года — 14,69%.

Корректировка ставок началась после заседания Центробанка 25 июля, на котором регулятор принял решение о снижении ключевой ставки с 20 до 18%. Практически сразу после этого крупнейшие банки начали пересматривать условия по вкладам, отражая в них решение ЦБ.

Рената Валеева