Правительство расширило запрет на экспорт бензина до 31 августа
Ранее ограничения на экспорт бензина действовали только для компаний, не являющихся производителями нефтепродуктов
Правительство приняло решение расширить действующие ограничения на экспорт бензина, включив в них непосредственных производителей нефтепродуктов. Соответствующее постановление подписано, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Кабмина.
— Правительство распространило действующие до 31 августа 2025 года (включительно) ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов. Постановление об этом подписано, — говорится в сообщении.
Ранее ограничения на экспорт бензина действовали только для компаний, не являющихся производителями нефтепродуктов.
— Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ, — пояснили в правительстве причины расширения мер.
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