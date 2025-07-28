Правительство расширило запрет на экспорт бензина до 31 августа

Ранее ограничения на экспорт бензина действовали только для компаний, не являющихся производителями нефтепродуктов

Фото: Максим Платонов

Правительство приняло решение расширить действующие ограничения на экспорт бензина, включив в них непосредственных производителей нефтепродуктов. Соответствующее постановление подписано, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Кабмина.

— Правительство распространило действующие до 31 августа 2025 года (включительно) ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов. Постановление об этом подписано, — говорится в сообщении.

Ранее ограничения на экспорт бензина действовали только для компаний, не являющихся производителями нефтепродуктов.

— Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ, — пояснили в правительстве причины расширения мер.



Рената Валеева