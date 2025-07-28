Путин обсудил с Нетаньяху иранскую ядерную программу и готовность России к содействию
Лидеры условились о продолжении диалога
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля.
— Двадцать восьмого июля состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху, — говорится в официальном заявлении.
В ходе беседы глава российского государства подчеркнул готовность Москвы содействовать нахождению переговорных развязок вокруг иранской ядерной программы.
19 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заключили договор о введении режима прекращения огня.
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