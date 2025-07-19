Израиль и Сирия договорились о перемирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заключили договор о введении режима прекращения огня. Об этом рассказал спецпредставитель США по Сирии Том Барак.
— Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сирии Ахмед аш-Шараа при поддержке госсекретаря США Марко Рубио договорились о прекращении огня, которое поддержали Турция, Иордания и ее соседи, — говорится в его публикации в X.
Напомним, 13 июля в провинции Эс-Сувейда (Сирия) произошли стычки между ополченцами и силами самообороны горцев-друзов. Два дня спустя армия начала на этой территории зачистку, после чего Израиль атаковал военные колонны ВС Сирии, объясняя это стремлением защитить друзское население провинции.
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