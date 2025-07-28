В Таиланде заявили о продолжении боев на границе с Камбоджей

Об этом и. о. премьер-министра Таиланда заявил, несмотря на запланированное вступление в силу режима прекращения огня в полночь

Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай сообщил о продолжении интенсивных боестолкновений на границе с Камбоджей. Об этом он заявил, несмотря на запланированное вступление в силу режима прекращения огня в полночь, пишет RT.

— Мне доложили наши военные, что интенсивные боестолкновения на границе с Камбоджей пока продолжаются, несмотря на то, что режим прекращения огня... вступает в действие в полночь, до которой осталось чуть более двух часов, — сказал он.

Заявление прозвучало на фоне анонса переговоров между Таиландом и Камбоджей, которые ранее анонсировал госсекретарь США Марко Рубио.

Рената Валеева