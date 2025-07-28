Таиланд и Камбоджа договорились о взаимном прекращении огня в течение 24 часов

25 июля Таиланд объявил военное положение в восьми районах на границе с Камбоджей

Таиланд и Камбоджа договорились о взаимном прекращении огня в течение 24 часов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Премьер-министр Камбоджи Хун Манет сегодня прилетел в Малайзию на переговоры с тайской стороной.



Напомним, что 25 июля Таиланд объявил военное положение в восьми районах на границе с Камбоджей. Это решение касается семи районов в провинции Чантабури и одного в провинции Трат.

Основной причиной конфликта является храм Пхра Вихан, который стал предметом спора между странами. В 1904 году храм отошел Таиланду, но в 1907 году французские власти изменили его статус, отдав его Камбодже. В 1953 году тайские военные заняли храм, и переговоры между странами не привели к результату. Международный суд ООН постановил, что храм находится на территории Камбоджи, но Таиланд не признает это решение.

Камбоджа обвиняет Таиланд в начале эскалации конфликта, в то время как Бангкок призывает Пномпень взять на себя ответственность за инциденты и прекратить атаки на гражданские и военные объекты.

Дарья Сайфиева