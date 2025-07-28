«Аэрофлот» назвал приоритетные рейсы в расписании, туда не вошла Казань

В министерстве отметили, что при дальнейших отменах рейсов авиаперевозчик будет сокращать многочастотные полеты

Фото: Максим Платонов

Министерство транспорта России сообщило, что авиакомпания «Аэрофлот» в текущей ситуации отдает приоритет выполнению рейсов на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минеральные Воды, а также международным направлениям. Об этом пишет пресс-служба.

По данным Минтранса, 28 июля авиакомпания отменила 54 парных рейса. Остальные 206 рейсов из запланированных на этот день 260 готовятся к выполнению.

В министерстве отметили, что при дальнейших отменах рейсов авиаперевозчик будет сокращать многочастотные полеты. Минтранс также прорабатывает подход к ценообразованию на авиабилеты.

Приоритизация направлений, по словам представителей Минтранса, связана со стремлением обеспечить транспортную доступность стратегически важных регионов России и выполнить обязательства перед пассажирами, планирующими международные поездки.

Генпрокуратура организовала проверку в аэропорту Шереметьево после масштабных задержек и отмен рейсов.

Рената Валеева