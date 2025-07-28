«Аэрофлот» назвал приоритетные рейсы в расписании, туда не вошла Казань
В министерстве отметили, что при дальнейших отменах рейсов авиаперевозчик будет сокращать многочастотные полеты
Министерство транспорта России сообщило, что авиакомпания «Аэрофлот» в текущей ситуации отдает приоритет выполнению рейсов на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минеральные Воды, а также международным направлениям. Об этом пишет пресс-служба.
По данным Минтранса, 28 июля авиакомпания отменила 54 парных рейса. Остальные 206 рейсов из запланированных на этот день 260 готовятся к выполнению.
В министерстве отметили, что при дальнейших отменах рейсов авиаперевозчик будет сокращать многочастотные полеты. Минтранс также прорабатывает подход к ценообразованию на авиабилеты.
Приоритизация направлений, по словам представителей Минтранса, связана со стремлением обеспечить транспортную доступность стратегически важных регионов России и выполнить обязательства перед пассажирами, планирующими международные поездки.
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