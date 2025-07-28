Татарстан и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа подписали соглашение о сотрудничестве

Документ направлен на развитие биржевых и внебиржевых торгов товарами на территории Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов и президент АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» Игорь Артемьев подписали сегодня соглашение о сотрудничестве между правительством республики и АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа».

Документ направлен на развитие биржевых и внебиржевых торгов товарами на территории Татарстана, что, как ожидается, будет способствовать развитию конкуренции и формированию справедливых рыночных цен на товары, производимые и закупаемые в республике. Использование биржевой инфраструктуры позволит местным компаниям цифровизировать торговые процедуры и исключить бумажный документооборот.

Соглашение также предусматривает возможность использования коммерческими предприятиями и органами власти Татарстана биржевых и внебиржевых индексов Петербургской биржи.

— Применение организациями Республики Татарстан в рамках торговли с другими регионами инструментов, предлагаемых Петербургской биржей, поможет им расширить число потенциальных партнеров, исключить ненужные цепочки посредников, снизить издержки. Что касается внутреннего рынка республики, то использование биржевых индексов будет способствовать еще более эффективному формированию регионального и муниципальных бюджетов, осуществлению контроля за деятельностью естественных монополий, — отметил Игорь Артемьев.

Рустам Минниханов и Игорь Артемьев обсудили вывод на биржу республиканских производителей, возможность закупки региональными организациями на бирже товаров в рамках №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также закупку производителями Республики Татарстан товаров для собственных нужд.

Отдельной темой стала перспектива создания инструментов партнерского финансирования на товарной бирже, включая внедрение стандартов исламских биржевых контрактов для запуска товарной мурабахи.

— Убежден, что внедрение исламских принципов в деятельность Петербургской биржи, реализуемое нами в рамках расширения и укрепления связей со странами мусульманского мира, имеет огромный потенциал. Он обусловлен тем, что стандарты работы исламских финансов и товарных бирж максимально близки: это честность и конкурентность, — подчеркнул Игорь Артемьев.



Рената Валеева