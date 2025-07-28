Депутат Госдумы выступил против регулирования цен на такси на федеральном уровне

Депутат выразил сомнение в целесообразности такого вмешательства

Фото: Татьяна Демина

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев высказался против принятия федерального закона, регулирующего ценообразование в сфере такси. Об этом пишет РИА «Новости».



— Брать и принимать закон, регулирующий ценообразование в абсолютно рыночной отрасли, какой является такси, на федеральном уровне и надеяться, что это к чему-то сильно-сильно хорошему приведет... Мне кажется, что этого делать не надо, — заявил Федяев.

Депутат выразил сомнение в целесообразности вмешательства государства в формирование цен на рынке такси, который, по его мнению, функционирует по рыночным принципам.

Рост цен на такси в Татарстане замедлился. К концу первого полугодия средняя стоимость минуты поездки увеличилась всего на 10% по сравнению с прошлым годом, поднявшись с 22 до 24 рублей.

Рената Валеева