В Татарстане рост цен на такси замедлился до 10%

Фото: Олег Тихонов

Рост цен на такси в Татарстане замедлился. По данным Яндекс Такси, к концу первого полугодия 2025 года средняя стоимость минуты поездки увеличилась всего на 10% по сравнению с прошлым годом, поднявшись с 22 до 24 рублей.

Аналитики сервиса рассчитали среднюю стоимость, учитывая все тарифы, кроме корпоративных. Этот подход позволяет лучше понять, как различные факторы, такие как сезонность и дорожная ситуация, влияют на конечную цену поездки.

В других регионах, например, в Московском регионе, цены выросли значительно больше — на 16%. Это связано с тем, что в прошлом году рынок такси испытывал дефицит водителей и изменялся под влиянием экономических факторов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ситуация на рынке такси в Татарстане стабилизировалась: свободных машин стало достаточно, что снизило количество повышающих коэффициентов. Например, зимой из-за хорошей погоды средняя стоимость минуты росла значительно медленнее, чем в предыдущие годы.

Тем не менее, цены продолжают расти из-за удорожания автомобилей и их обслуживания, а также необходимости поддерживать доходы водителей. В стране работает около 1 млн водителей, и половина из них — это подработчики на собственных автомобилях. Они помогают справляться с высоким спросом и предотвращают резкий рост цен в пиковые часы.

Напомним, что в России планируют значительно повысить штрафы для иностранных таксистов за нарушения правил перевозки пассажиров и багажа.



Анастасия Фартыгина