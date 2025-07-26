В Казани на улице Братьев Касимовых ограничат движение на два месяца

Ограничения связаны с проведением работ по реконструкции канализационного коллектора

Фото: Реальное время

В Приволжском районе Казани с 28 июля по 9 октября будет частично ограничено движение транспорта по улице Братьев Касимовых. Ограничения связаны с проведением работ по реконструкции канализационного коллектора, сообщили в мэрии.

Движение будет ограничено на следующих участках дороги:

ул. Братьев Касимовых, в районе домов №35, 41 к.1, 41, 45, в направлении движения в сторону улицы Рихарда Зорге;

ул. Братьев Касимовых, на участке дороги в районе домов №48, 48А, 62, 70, 74, в направление движения в сторону Пр. Победы.

Во время проведения в Казани чемпионата России по спортивному ориентированию 9 августа будет ограничено движение по некоторым улицам в центре города.

Рената Валеева