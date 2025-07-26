В Казани на улице Братьев Касимовых ограничат движение на два месяца
Ограничения связаны с проведением работ по реконструкции канализационного коллектора
В Приволжском районе Казани с 28 июля по 9 октября будет частично ограничено движение транспорта по улице Братьев Касимовых. Ограничения связаны с проведением работ по реконструкции канализационного коллектора, сообщили в мэрии.
Движение будет ограничено на следующих участках дороги:
- ул. Братьев Касимовых, в районе домов №35, 41 к.1, 41, 45, в направлении движения в сторону улицы Рихарда Зорге;
- ул. Братьев Касимовых, на участке дороги в районе домов №48, 48А, 62, 70, 74, в направление движения в сторону Пр. Победы.
Во время проведения в Казани чемпионата России по спортивному ориентированию 9 августа будет ограничено движение по некоторым улицам в центре города.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».