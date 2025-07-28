Трамп намерен сократить отведенные 50 дней для урегулирования конфликта на Украине

Трамп выразил уверенность в возможности достижения соглашения по Украине и заявил, что уже неоднократно обсуждал этот вопрос с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении сократить 50-дневный срок, ранее установленный им для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине.

— Я сокращу эти 50 дней до меньшего числа. Потому что я думаю, что уже знаю ответ, знаю, что произойдет, — заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Тернберри.

Трамп выразил уверенность в возможности достижения соглашения по Украине и заявил, что уже неоднократно обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным.

— Я много разговаривал с президентом Путиным, я с ним ладил очень хорошо. Мы много раз думали, что решили это, — отметил глава Белого дома, передает ТАСС.

Ранее, 14 июля, Трамп заявил, что США введут импортные пошлины в размере около 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Вашингтон и Москва не придут к договоренностям по урегулированию на Украине. Он также сообщил о продолжении поставок оружия и военной техники Киеву при условии оплаты этих поставок Европой и координации процесса НАТО.

Рената Валеева