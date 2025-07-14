Трамп: США введут жесткие санкции против России, если прогресса по Украине не будет через 50 дней

Дональд Трамп также сообщил, что поддерживает инициативу конгресса о санкциях против России

Американский лидер Дональд Трамп пообещал более жесткие санкции США против России, если прогресса в урегулировании украинского конфликта не будет через 50 дней. Об этом сообщает РБК.

— Мы собираемся ввести очень высокие пошлины, если не достигнем соглашения в течение 50 дней. Я надеюсь, что нам не придется этого делать, — отметил он на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

Дональд Трамп также сообщил, что поддерживает инициативу конгресса о санкциях против России, но пока не знает, понадобится ли это.

Ранее американский лидер заявил о введении пошлины в 35% на импорт из Канады начиная с 1 августа.



Дарья Сайфиева