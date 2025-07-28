Минобороны сообщило об освобождении сел Бойковка и Бельгийка в ДНР
Сообщается также, что бойцы группировки «Центр» нанесли поражение шести украинским бригадам
Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны.
— Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке ведомства.
Сообщается также, что бойцы группировки «Центр» нанесли поражение шести украинским бригадам в районах Красноармейска, Новоукраинки, Удачного, Чунишино, Муравки и Димитрова.
По данным Минобороны, потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили:
- более 395 солдат;
- танк;
- девять боевых бронемашин, в том числе американские бронетранспортер М113, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашину MaxxPro;
- пять автомобилей;
- два орудия полевой артиллерии;
- радиолокационную станцию RADA производства Израиля.
Ранее российские войска освободили населенные пункты Зеленый Гай в Донецкой Народной Республике и Малиевку в Днепропетровской области.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».