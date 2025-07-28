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Минобороны сообщило об освобождении сел Бойковка и Бельгийка в ДНР

15:35, 28.07.2025

Сообщается также, что бойцы группировки «Центр» нанесли поражение шести украинским бригадам

Минобороны сообщило об освобождении сел Бойковка и Бельгийка в ДНР
Фото: Мария Зверева

Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны.

— Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке ведомства.

Сообщается также, что бойцы группировки «Центр» нанесли поражение шести украинским бригадам в районах Красноармейска, Новоукраинки, Удачного, Чунишино, Муравки и Димитрова.

По данным Минобороны, потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили:

  • более 395 солдат;
  • танк;
  • девять боевых бронемашин, в том числе американские бронетранспортер М113, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашину MaxxPro;
  • пять автомобилей;
  • два орудия полевой артиллерии;
  • радиолокационную станцию RADA производства Израиля.

Ранее российские войска освободили населенные пункты Зеленый Гай в Донецкой Народной Республике и Малиевку в Днепропетровской области.

Рената Валеева

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