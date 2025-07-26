Освобождены населенные пункты Зеленый Гай и Малиевка
Об этом заявили в Минобороны
Российские войска освободили населенные пункты Зеленый Гай в Донецкой Народной Республике и Малиевку в Днепропетровской области. Об этом заявили в Минобороны.
— Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили населенные пункты Зеленый Гай Донецкой Народной Республики и Малиевка Днепропетровской области, — говорится в сообщении ведомства.
24 июля российские войска взяли под контроль населенные пункты Новоэкономическое и Зверево в Донецкой Народной Республике.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».