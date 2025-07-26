Освобождены населенные пункты Зеленый Гай и Малиевка

Об этом заявили в Минобороны

Фото: Динар Фатыхов

Российские войска освободили населенные пункты Зеленый Гай в Донецкой Народной Республике и Малиевку в Днепропетровской области. Об этом заявили в Минобороны.

— Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили населенные пункты Зеленый Гай Донецкой Народной Республики и Малиевка Днепропетровской области, — говорится в сообщении ведомства.

24 июля российские войска взяли под контроль населенные пункты Новоэкономическое и Зверево в Донецкой Народной Республике.

Рената Валеева