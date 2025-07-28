«Аэрофлот» работает над восстановлением системы после хакерской атаки

Пассажирам отмененных рейсов вернут деньги или дадут возможность переоформить свои билеты

Фото: Рената Валеева

Компания «Аэрофлот» в связи со сбоем в ИТ-инфраструктуре из-за хакерской атаки проводит мероприятия по скорейшему восстановлению работы сервисов и вынужденную корректировку расписания полетов. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Пассажирам отмененных рейсов вернут деньги или дадут возможность переоформить свои билеты после возобновления работы сервисов авиакомпании.

Генпрокуратура РФ организовала проверку в аэропорту Шереметьево после масштабных задержек и отмен рейсов.

Ранее хакерские группировки Silent Crow и киберпартизаны BY признались в масштабной операции с целью скомпрометировать и уничтожить внутреннюю IT-инфраструктуру «Аэрофлота».

Дарья Сайфиева