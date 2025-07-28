«Аэрофлот» работает над восстановлением системы после хакерской атаки
Пассажирам отмененных рейсов вернут деньги или дадут возможность переоформить свои билеты
Компания «Аэрофлот» в связи со сбоем в ИТ-инфраструктуре из-за хакерской атаки проводит мероприятия по скорейшему восстановлению работы сервисов и вынужденную корректировку расписания полетов. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Пассажирам отмененных рейсов вернут деньги или дадут возможность переоформить свои билеты после возобновления работы сервисов авиакомпании.
Генпрокуратура РФ организовала проверку в аэропорту Шереметьево после масштабных задержек и отмен рейсов.
Ранее хакерские группировки Silent Crow и киберпартизаны BY признались в масштабной операции с целью скомпрометировать и уничтожить внутреннюю IT-инфраструктуру «Аэрофлота».
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