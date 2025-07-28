Бизнес в Татарстане получил более 530 млн рублей микрозаймов

Татарстан занимает шестое место среди регионов России по объему микрокредитования

Фото: Роман Хасаев

С начала 2025 года предприниматели из Татарстана получили более 530 млн рублей в виде микрозаймов через платформу МСП.РФ. Всего по стране более 4 тыс. бизнесменов из 77 регионов воспользовались этой услугой, получив свыше 11,3 млн рублей от государственных микрофинансовых организаций, пишет ТАСС.

Лидерами по объему микрокредитования стали Краснодарский край (1,31 млрд рублей) и Ростовская область (800 млн рублей). Татарстан занимает шестое место среди них.

По данным пресс-службы Корпорации МСП, это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя процентная ставка по выданным микрозаймам составила 8,9%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Привлечение микрофинансирования позволяет МСП не только пополнить оборотные средства, но и инвестировать в развитие, — подчеркнул гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Интересно, что более 30% всех выданных микрозаймов были направлены на реализацию инвестиционных проектов. В этом году в число активных отраслей вошло производство, где 19% предпринимателей получили финансирование через платформу.

Средний размер микрозайма составляет 2,6 млн рублей, а срок кредитования — около 2,5 года. Платформа ежедневно обрабатывает около 70 заявок на сумму около 85 млн рублей.

Напомним, что в апреле Татарстан вошел в пятерку регионов России, которые получили наибольшую финансовую поддержку для бизнеса через платформу МСП.РФ. В числе лидеров также Краснодарский край, Ростовская область, Удмуртская Республика и Крым.



Анастасия Фартыгина