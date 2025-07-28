Банк ЗЕНИТ улучшил условия кредитования физических лиц: процентная ставка снизилась на 5 п.п.

С 28 июля 2025 года Банк ЗЕНИТ обновляет для своих клиентов условия потребительского кредитования и снижает процентные ставки по базовым программам на 5 п.п.

С 28 июля 2025 года Банк ЗЕНИТ обновляет для своих клиентов условия потребительского кредитования и снижает процентные ставки по базовым программам на 5 п.п. Ставка составит от 18,5% годовых при оформлении страховой программы.

Потребительский кредит в Банке ЗЕНИТ можно получить под любые цели с минимальным пакетом документов: на срок от 3 до 5 лет и сумму до 5 млн рублей. Ставка определяется индивидуально для каждого заемщика.

«Мы рады предложить нашим клиентам столь значительное снижение процентной ставки. Это решение — продолжение нашей работы по улучшению финансовых условий для заемщиков. Учитывая текущие рыночные тенденции, это снижение особенно важно для тех, кто долго ожидал удобный момент для оформления кредита. Мы уверены, что новые условия помогут снизить финансовую нагрузку и позволят клиентам с комфортом решать важные финансовые вопросы», — подчеркнул Вадим Зайцев, начальник Управления развития кредитных продуктов Банка ЗЕНИТ.

Подробнее об условиях кредитования можно узнать по ссылке. *Оформить кредит можно на сайте, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн», интернет-банке или любом офисе Банка ЗЕНИТ.

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