Льготы по земельному налогу для россиян составили 15 млрд рублей

Льготы для юридических лиц оказались еще больше — 23 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году из-за льгот для физлиц на федеральный земельный налог в бюджет не поступило 14,9 млрд рублей, следует из данных Федеральной налоговой службы. Для юридических лиц размер льгот оказался еще выше — он составил более 23 млрд, вдвое выше уровня 2023 года.

Размер льгот в Приволжском федеральном округе для физлиц составил 2,33 млрд, а для юрлиц 4,88 млрд. В 2023 году эти показатели составили 1,85 и 2,7 млрд рублей соответственно.

В Татарстане физическим лицам предоставили льготы на земельный налог 461,5 млн рублей, в 2023 году она составила 282 млн. Льготы для юрлиц оказались еще значительнее — 1,63 млрд, против 542 млн в 2023-м.

Артем Гафаров